01 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
центр телефонного обслуживания в Кургане (2012) | Фото: Накануне.RU

Ушел из дома и исчез: в Екатеринбурге ищут 71-летнего пенсионера

В Екатеринбурге пропал пожилой мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", разыскивается 71-летний Павел Дмитриевич Смирнов. 18 февраля около 12 часов он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы. Был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и черную вязаную шапку.

Из особых примет имеется татуировка на правой кисти. Сообщается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о судьбе Павла Дмитриевича, следует сообщить об этом по телефону "горячей линии" поисковиков по номеру 8-800-700-54-52, либо по линии 112.

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Ушел из дома и исчез: в Екатеринбурге ищут 71-летнего пенсионера

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Теги: пенсионер, розыск, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 25.02.2020 08:19 Мск Пропавший в Екатеринбурге 71-летний пенсионер найден мертвым

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