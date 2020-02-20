01 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Еще двое россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, подхватили вирус COVID-19. По данным российского посольства в Японии, граждане России будут отправлены в местную больницу. Они чувствуют себя нормально, болезнь проходит без ярко выраженных симптомов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о семейной паре россиян, тесты которой на коронавирус оказались положительными.

Стоит отметить, что накануне началась высадка на берег в японской Йокогаме пассажиров и членов экипажа, у которых вирус не выявили. Все они находились на карантине две недели. Заразившихся на корабле уже более 600 (всего в момент подхода к Йокогаме на борту было 3700 человек).

Также сообщается, что скончались два человека, заразившихся коронавирусом на лайнере. Вспышка – крупнейшая за пределами Китая – началась из-за 80-летнего пассажира, который 25 января сошел в Гонконге.

Ситуация осложняется тем, что основной контингент пассажиров – пенсионеры в возрасте 60-70 лет, а они являются основной группой риска по коронавирусу. Также побывавший на борту лайнера эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Кобе Кентаро Ивата сообщил, что был шокирован. На корабле, якобы, совершенно не соблюдались правила поведения при эпидемии, в частности, не было разделения на "красную" и "зеленую" зоны, а люди пренебрегали элементарными правилами гигиены, было невозможно определить, где может находиться вирус.

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Еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

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Теги: круизный лайнер, Diamond Princess, коронавирус, россияне, covid-19



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