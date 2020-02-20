01 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Ми-8, Скол, крушение, Сабетта (2020) | Фото: Telegram-канал 112

Вертолёт Ми-8 "Скола", во время жёсткой посадки которого на Ямале погибли командир и бортмеханик, сделан в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет проводит проверку по факту жёсткой посадки вертолёта авиакомпании "Скол", в результате которой погибли два члена экипажа. Семьям сотрудников окажут матпомощь. Ми-8, потерпевший крушение, сделан в 2019 г., сообщили Накануне.RU в авиакомпании.
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Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям днём 14 февраля. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. В результате авиакатастрофы командир воздушного судна и бортмеханик погибли, борт разрушен. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Позже в СКР назвали возможные причины трагедии – ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Точные обстоятельства происшествия выясняются, уточнили в компании. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проводит проверку. На предприятии идёт внутреннее расследование происшествия. Во время захода на посадку резко ухудшилась погода – начался туман. Вертолёт произвёл жёсткую посадку, экипаж предпринял при этом все меры во избежание жертв.

Во время посадки командир и бортмеханик оказались заблокированы в пилотской кабине. Второй пилот, сбросив блистер, выбрался из кабины, эвакуировал пассажиров из вертолёта, отвёл их на безопасное расстояние, включил аварийный радиомаяк, доложил по телефону диспетчеру аэропорта Сабетта о случившемся, передав координаты места посадки.

"Погибли два члена экипажа – командир Ми-8 59-летний Пётр Мамаев и бортмеханик 56-летний Игорь Горицкий. Общий налет командира – 7 тыс. часов, в том числе 3,2 тыс. в качестве командира. Общий налёт бортмеханика – 14 тыс. часов", - отметили в "Сколе".

Ми-8, Скол, крушение, Сабетта(2020)|Фото: Telegram-канал 112

Пострадавший вертолёт сделан в 2019 г. на Улан – Удэнском авиационном заводе и в том же году куплен компанией. С момента изготовления имел наработку менее 100 часов, перед полётом он был полностью и исправно. Решение о возможном восстановлении вертолета будет принято после проведения технического аудита воздушного судна.

"Мы потеряли профессионалов, с которыми нас связывают годы совместной работы и настоящая дружба, и скорбим вместе с родственниками", - сказал исполнительный директор авиакомпании Сергей Ничков.

Тела погибших доставлены в Москву, откуда позже их отправят туда, где жили командир и бортмеханик, где их похоронят. Расходы "Скол" взяла на себя. Руководство авиакомпании окажет матпомощь семьям пострадавших.

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Вертолёт Ми-8 "Скола", во время жёсткой посадки которого на Ямале погибли командир и бортмеханик, сделан в 2019 году

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Теги: уголовное дело, Ми-8, Сабетта, Гыданский полуостров, крушение, Скол



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