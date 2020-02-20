Роскосмос заменил экипаж новой экспедиции на МКС "по медицинским показаниям"

Роскосмос объявил о замене российского экипажа на корабле "Союз МС-16". Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин будут заменены на дублеров – Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера - по медицинским показаниям. Изменения коснутся только российской части экипажа, астронавт NASA Крис Кессиди продолжает подготовку к полету в соответствии с установленным планом, говорится в сообщении госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и членами длительной экспедиции МКС-63 запланирован на 9 апреля текущего года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.

По словам источника "Ведомостей", причастного к программе МКС, замена экипажа произошла из-за травмы глаза, которую получил командир, случайно наткнувшись на ветку во время прогулки. В Роскосмосе также отметили, что проблемы со здоровьем скорее всего не помешают Тихонову и Бабкину отправиться в космос в будущем.