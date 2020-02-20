На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса скончались два пожилых пассажира

Скончались два пассажира "Diamond Princess" - это мужчина и женщина, им было по 80 лет, об этом рассказали в российском посольстве в Японии.

Ранее у них обоих был выявлен коронавирус. Погибших среди россиян, которые находятся на лайнере, нет.

Напомним, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в порту Йокогамы (Япония). Они провели на карантине две недели. 19 февраля корабль покинули около 500 человек, высадка всех здоровых пассажиров и членов экипажа завершится к пятнице.

Как сообщают японские СМИ, первыми начали сходить на берег пожилые люди в возрасте 70-80 лет. Вообще, пожилых среди пассажиров большинство. И именно они входят в основную группу риска по коронавирусу COVID-19.