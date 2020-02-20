01 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Жесткая посадка Ан-2 в Магаданской области 20.02.20. (2020) | Фото: 49.mchs.gov.ru

В Магаданской области совершил жесткую посадку Ан-2, на борту было 14 человек

В Магаданской области жесткую посадку почти сразу после взлета совершил частный самолет Ан-2. ЧП произошло в аэропорту Магадан-13. На борту в момент аварии находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Чартерный рейс должен был доставить вахтовых рабочих в поселок Сеймчан.

Все они самостоятельно покинули воздушное судно после приземления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС. В результате происшествия пострадали семь человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Все 14 человек, находившихся на борту, были доставлены в Магаданскую областную больницу для обследования, с ними также работает психолог МЧС.

Жесткая посадка Ан-2 в Магаданской области 20.02.20.|Фото: 49.mchs.gov.ru

Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

Между тем, Дальневосточное СУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта). Следствие рассматривает две основные версии аварии: техническая неисправность самолета и нарушение правил пилотирования. По неподтвержденным данным, взлет мог быть совершен с перегрузом.

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В Магаданской области совершил жесткую посадку Ан-2, на борту было 14 человек

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Теги: ан-2, жесткая посадка, магадан



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