01 Сентября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: поддержать поправки в Конституцию можно будет не выходя из дома

Участковым избирательным комиссиям России дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование по поправкам в Конституцию с 1 апреля.

Голосование "на дому" может быть инструментом обеспечения явки, но закон ограничивает его применение случаями, когда у избирателя нет возможности самостоятельно явиться в помещение для голосования. Однако в случае с общероссийским голосованием по поправкам эти ограничения неприменимы.

Источники, близкие к Администрации президента, говорят, что надомное голосование будет использовано "без ограничений". Источник в партии "Единая Россия" сообщил, что с целью разъяснения предлагаемых изменений к поквартирному обходу подключат муниципальных депутатов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Администрация президента России провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике.

Мероприятие было посвящено предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, — явка 60%, результат "за" — 70%. На семинаре тоже проводились параллели с кампанией по выборам главы государства.

Регионам поставлена задача создать в день голосования праздничную атмосферу в целях повышения явки. Точно такая же задача стояла и на президентских выборах. Это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия, сообщает РБК.

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СМИ: поддержать поправки в Конституцию можно будет не выходя из дома

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Теги: Конституция, голосование



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