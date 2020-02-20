Клишас: В текст конституции могут включить положения о семье и вере

Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, а также о вере и уважении к исторической памяти могут попасть в основной текст Конституции при внесении поправок.

Как сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию сенатор Андрей Клишас, соответствующие поправки будет необходимо внести в основной текст Конституции, если ее преамбулу решат не менять, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, предложение патриарха Московского и вся Руси Кирилла о внесении Бога в преамбулу Конституции РФ уже некоторое время вызывает у людей самые разнообразные эмоции. Партия "Коммунисты России" высказалась крайне негативно о предложении, заявив о том, что последнее противоречит статье 14 той же Конституции. А вот депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Ильтяков, избранный от Курганской области, напротив, полностью поддерживает предложение, уверяя, что вера будет способна объединить общество и подготовит человека к последующей жизни. Что же касается других парламентских партий, то по их мнению, говорить о последствиях еще рано, так как пока никто не знает, каковы именно содержание и форма предложения.

Тем временем, по данным ВЦИОМа за август 2019 года, к православным относят себя 63% граждан, причем по этим же данным, доля неверующих (в сумме с примыкающей к ним меньшей группой колеблющихся между верой и неверием) в возрастных группах старше 60 лет и от 45 до 59 лет составляет 19%, в группе 35-44 года снижается до 15%, затем вновь несколько возрастает до 22% в группе от 25 до 34 лет и скачкообразно, до 53%, увеличивается в группе от 18 до 24 лет.