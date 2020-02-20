01 Сентября 2020
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Экономика В России
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Кудрин: Неисполнение расходов федерального бюджета побило рекорд

Неисполнение федерального бюджета за прошлый год побило рекорд, составив 1,122 трлн руб.

Как сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, уровень исполнения бюджета составил 94,5%, а федеральной адресной инвестиционной программы - 76%. "То есть ниже, чем когда-либо", - отметил Кудрин.

Хуже всего ситуация с исполнением бюджета сложилась в разделе "национальная экономика", где остались неизрасходованными 253,8 млрд руб. По словам главы надзорного органа, речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы компаний на исполнение разных задач, а так же об инвестировании в разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте - раздел "национальная оборона" (236 млрд руб.). На третьем месте - "общегосударственные расходы" (232,8 млрд руб.), сообщает РИА "Новости".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по национальным проектам начинается не с чистого листа, у них имеется подготовленная база. Такое мнение глава кабинета министров высказал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мишустин при этом пообещал установить контроль не только за расходованием средств, выделяемых на нацпроекты (будет создана система мониторинга, в нее стекутся данные всех ведомств), но и за тем, почему средства не расходуются в должном объеме. Так, премьер-министр потребовал разобраться с неисполнением бюджета по нацпроектам в 2019 году на 148 млрд руб.

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Кудрин: Неисполнение расходов федерального бюджета побило рекорд

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Теги: Кудрин, бюджет



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Ранее 12.02.2020 14:36 Мск Мишустин велел разобраться с неисполнением бюджета по нацпроектам на 148 миллиардов рублей

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