Якубович рассказал о размере своей пенсии

Телеведущий Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.

"Ну, пусть он мне это в глаза [скажет]. Ему б такую пенсию, как у него зарплата. И все было бы нормально", — сказал Якубович.

Ранее Якубович рассказал о размере своей пенсии. Ведущий сообщил, что не понимает, на что перечислял 13% от зарплаты последние почти 60 лет. По словам Якубовича, он не снимает начисляемые деньги, потому что они пригодятся его дочери или внучке.

На это Иконников заявил, что телеведущий неправильно все рассчитал, так как в России действует распределительная пенсионная система, которая работает "по принципу солидарности и взаимопомощи поколениям", сообщает Lenta.ru.

Ранее Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию.

"На нее прожить невозможно", – сказал Друзь изданию "Телепрограмма".

По словам знатока, его пенсия меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, которая призналась, что ей выплачивают 23 тыс. руб. ежемесячно.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал о том, какую пенсию получает. "У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей", - сказал он. Петросян отметил, что этих денег ему вполне хватает на все расходы, после чего рассмеялся.