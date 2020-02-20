01 Сентября 2020
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Политика В России
Путин Медведев (2012) | Фото:

СМИ: Путин заранее обсудил с Медведевым отставку кабмина

Российский президент Владимир Путин заранее обсуждал с бывшим главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

По словам главы государства, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет. "У нас секретов друг от друга нет", — сказал Путин. Президент не подтвердил, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией, но не уточнил, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 января Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

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СМИ: Путин заранее обсудил с Медведевым отставку кабмина

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Теги: Путин, Медведев, правительство РФ



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