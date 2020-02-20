В общественном транспорте Москвы ввели мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс приступил к мониторингу обстановки в общественном транспорте мегаполиса в связи со вспышкой китайского коронавируса.

Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются профилактические меры. Мониторинг осуществляется в соответствии с распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора, а также на фоне принятого правительством распоряжения об ограничении на въезд в страну для граждан Китая, сообщают "Известия".

Напомним, граждане Китая пока не смогут приезжать в России в частных и рабочих целях, а также по учебе - в Москве решили временно приостановить въезд граждан КНР и закрыть границу, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову.

Въезд в Россию граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля и до особого распоряжения.

С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения России китайцами.