01 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
общественный транспорт, Москва, автобус, Мосгортранс (2015) | Фото: ruclubnews.ru

В общественном транспорте Москвы ввели мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс приступил к мониторингу обстановки в общественном транспорте мегаполиса в связи со вспышкой китайского коронавируса.

Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются профилактические меры. Мониторинг осуществляется в соответствии с распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора, а также на фоне принятого правительством распоряжения об ограничении на въезд в страну для граждан Китая, сообщают "Известия".

Напомним, граждане Китая пока не смогут приезжать в России в частных и рабочих целях, а также по учебе - в Москве решили временно приостановить въезд граждан КНР и закрыть границу, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову.

Въезд в Россию граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля и до особого распоряжения.

С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения России китайцами.

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В общественном транспорте Москвы ввели мониторинг из-за коронавируса

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Теги: Москва, транспорт, коронавирус



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