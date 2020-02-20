Мишустина попросили дать еще два месяца на доработку КоАП

Рабочая группа попросит премьер-министра России отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму.

Как сообщили в Минюсте, проекты законов нуждаются в дальнейшем обсуждении, в том числе с общественными и экспертными организациями.

"В рамках проведения публичных обсуждений в Минюст России поступили замечания и предложения по законопроектам от заинтересованных органов государственной власти и организаций", - рассказали в Минюсте.

В настоящее время продолжают поступать замечания и предложения от россиян в рамках публичного обсуждения законопроектов и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 19 февраля завершилась антикоррупционная экспертиза проектов нового КоАП и процессуального КоАП. Но с момента публикации документов их настолько массово и жестко критиковали все, начиная рядовыми гражданами и заканчивая премьер-министром, что его явно ждет основательная доработка.

Действующий кодекс в правительстве Медведева сочли устаревшим, новый должен вступить в силу в 2021 году.