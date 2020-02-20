01 Сентября 2020
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Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии трех миллионов россиян проиндексируют на 6,1%.

Это произойдет с 1 апреля. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, самой малочисленной группой пенсионеров в России являются получатели социальных пенсий - те, кто не заработал необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

Одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению проходивших военную службу по призыву, военнослужащих, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших из-за техногенных или радиационных катастроф, и другие, сообщает ТАСС.

Ранее первый замглавы партии "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдуме и кабмину РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

"Бюджет у нас стабильный, он профицитный. Фонд национального благосостояния в настоящий момент достаточно полон. Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения", сказал он.

Исаев также прокомментировал необходимость возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам. "Полное восстановление индексации пенсий всем работающим пенсионерам - это около 0,5 трлн рублей - достаточно существенные средства. Это нужно обсуждать с правительством, это не быстро обсуждаемый вопрос", - отметил он.

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Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

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Теги: пенсии, пенсионеры



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