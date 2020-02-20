ЛНА подтвердила приверженность мирному урегулированию кризиса в Ливии

Ливийская национальная армия стремится к установлению мира на всей территории Ливии – без иностранного вмешательства и террористической активности боевиков. С таким заявлением выступил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции.

Он напомнил, что фельдмаршал Халифа Хафтар прилетел в Москву, чтобы принять участие в обсуждении процесса мирного урегулирования в Ливии, а также принципов соблюдения режима прекращения огня. Аль-Мисмари подчеркнул, ЛНА целиком и полностью привержена политическому процессу.

В то же время, представитель ЛНА указал, что крайнюю озабоченность вызывает следующий момент: пока руководство Ливийской национальной армии стремится к миру, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявляет о нанесении ударов по Триполи и силам ЛНА турецкой штурмовой авиацией. Это может означать только одно: Анкара демонстрирует свою заинтересованность в конфликте.

«Турции не нужны люди в Ливии. Ей нужна только нефть и выжженная земля», - подвел итог представитель Ливийской национальной армии.

Турция продолжает перебрасывать боевикам Правительства национального согласия Ливии вооружения и наемников, нарушая тем самым эмбарго ООН. Кроме того, Анкара заявила, что поддержит решение ПНС выйти из политического процесса урегулирования ливийского конфликта.