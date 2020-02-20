Крашенинников: внесение поправок в Конституцию президентские сроки не обнулит

Принятие поправок к Конституции России не приведет к обнулению президентских сроков, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. "Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты", - сказал глава комитета.

При этом он напомнил, что у бывшего президента РФ Дмитрия Медведева есть право еще раз баллотироваться на пост главы государства, сообщает ТАСС.

Ранее Левада-центр выяснил, что 47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. 44% респондентов верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. 80% опрошенных сообщили, что не слышали или не знают об инициативе главы государства.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин может не подписать закон о поправках к Конституции, если против него выскажутся граждане страны.