Коронавирус внесен в список опасных заболеваний наряду с чумой, холерой и ВИЧ

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее список состоял из 15 заболеваний, в том числе болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатиты B и C, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума.

Список не менялся с 2004 г.

Напомним, 31 декабря прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Выяснилось, что ее возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. Вспышку коронавируса ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией.

По последним данным, число заболевших уже превысило 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, состояние 2110 оценивается как тяжелое.

Кроме того, коронавирус вышел аз пределы одной стране. Заболевания зарегистрированы и в других государствах, в том числе в России - заболели граждане Китая. Болезнь была выявлена в Тюменской области и в Забайкальском крае. Сегодня стал известно, что первый смертельный случай вне КНР зарегистрирован на Филиппинах.