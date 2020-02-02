В Забайкалье пациенту, у которого нашли коронавирус, показали результаты анализов

Врачи Читы предоставили гражданину Китая, у которого выявили коронавирус, результаты положительных анализов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минздрава региона.

По информации издания, результаты анализов в больницу поступили 1 февраля, поздно вечером. На следующий день информация была доведена до пациента. Пока больной будет проходить лечение, он будет находиться в изолированном медицинском боксе.

Пациент получил результаты второго анализа, который оказался положительным.

Как сообщало Накануне.RU, ранее китаец сообщил, что "всего лишь кашляет", и что врачи не говорят ему о том, что он заражен, ему не дают результаты анализов. Также мужчина сообщил, что узнал о своей болезни из новостей.

Также он раскритиковал то, как проводится лечение, заявив, что "врачи не работают".

В ответ на это главврач лечебного учреждения сообщил, что больной получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Бокс площадью 23 квадратных метра оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме. Ребенок и женщина, с которыми гражданин КНР активно контактировал, размещены в больнице на аналогичных условиях. У женщины есть рация, на случай вызова медперсонала.

Состояние больного коронавирусом оценивают как удовлетворительное.