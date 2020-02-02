14 Августа 2020
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МакSim, певица Максим (2020) | Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSim уходит со сцены из-за ухудшения состояния здоровья

Продюсер певицы Марины Абросимовой, известной публике под псевдонимом МакSim Маргарита Соколова в своем Instagram сообщила о том, что певица уходит со сцены из-за ухудшения состояния здоровья, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSiм в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", - сообщила она.

Напомним, певица попала в аварию в прошлом году. Сейчас певица проходит восстановительное лечение в больнице.

Продюсер принесла извинения за отмену концертов, и попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При этом, новый трек МакSim все же выйдет.

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Певица МакSim уходит со сцены из-за ухудшения состояния здоровья

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Теги: МакSim, певица Максим



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