В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зафиксирована в китайской провинции Хунань, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства КНР.

"Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в сообщении.

Напомним, что жители Китая в настоящий момент страдают и от другой инфекции: 31 декабря прошлого года Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Выяснилось, что ее возбудителем является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших уже превысило 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, состояние 2110 оценивается как тяжелое.

Кроме того, коронавирус вышел аз пределы одной стране. Заболевания зарегистрированы и в других государствах, в том числе в России. Сегодня стал известно, что первый смертельный случай вне КНР зарегистрирован на Филиппинах.