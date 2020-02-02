Первая смерть из-за коронавируса вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах

Первая смерть из-за коронавируса вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах, сообщает ТАСС со ссылкой на филиппинское отделение Всемирной Организации Здравоохранения.

Погибший - 44-летний мужчина, который стал вторым человеком в стране, у которого был подтвержден коронавирус. Сообщается, что он умер 1 февраля и что болезнь подхватил в китайской провинции Ухань.

Всего на Филиппинах было зарегистрировано два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба человека имели близкие контакты и являются жителями китайского Уханя.

Также сообщалось, что администрация больницы Сан-Лазаро, куда были помещены зараженные люди, приняла меры по профилактике и борьбе с инфекциями.