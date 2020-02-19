01 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Вячеслав Бану (2020) | Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге МВД задержало находившегося в международном розыске вымогателя

Сотрудниками полиции из отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области совместно с ОБОП УУР главка и ОП №7 УМВД по Екатеринбургу задержан гражданин Республики Молдова Вячеслав Бану, 1976 года рождения, находившийся в международном розыске. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в "сети" силовиков мужчина угодил за предполагаемое участие в организованной преступной группе и вымогательство с применением оружия.

"По предварительным данным, под угрозой применения насилия подозреваемый вымогал с водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов денежные средства за парковку на территории городов Вероны и Виченци. Задержанный будет проверен на причастность к совершению более тридцати аналогичных преступлений в Италии. В настоящее время гражданин Бану арестован сроком на один месяц. За это время будет решен вопрос с его экстрадицией. Сыщики взяли Вячеслава в одной из гостиниц Октябрьского района областного центра. Сопротивление при задержании он оказать не успел. Тщательно продуманная полицией операция была проведена за считанные минуты", - отметил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге МВД задержало находившегося в международном розыске вымогателя

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Теги: Вячеслав Бану, задержание, розыск, уголовное дело, задержание



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