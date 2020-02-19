Информация о взрывных устройствах в учреждениях Москвы не подтвердилась

Информация о взрывных устройствах в учреждениях Москвы не подтвердилась, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщает издание, сегодня днем в столице неизвестные "заминировали" Государственный университет управления на Рязанском проспекте, торговый центр "Город" на шоссе Энтузиастов, храм Христа Спасителя, корпус Российского аграрного университета имени К.А. Тимирязева на Тимирязевской улице, в две школы и родильный дом № 8 имени В.П. Демихова на Самаркандском бульваре. Последний на время проверки работал штатно.

Также эвакуации прошли в местных судах.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании продолжается в Москве и Петербурге с конца ноября.

Так, в декабре неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро. Аналогичные угрозы о якобы заложенных бомбах в Москве получили шесть торговых центров, 13 школ, два суда и храм Христа Спасителя. 9 декабря в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина".