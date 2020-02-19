В Прикамье пьяный мужчина проломил череп пятимесячной девочке, за то, что та "мешала ему отдыхать"

В Прикамье следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя поселка Юго-Камский Пермского муниципального района. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью малолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, вечером 14 февраля мужчина, будучи пьяным избил свою сожительницу за то, что ее пятимесячный ребенок мешал ему отдыхать, после он избил и девочку, которая была на руках у матери: нанес ей удары руками по голове, и сломал ей череп. Ребенок госпитализирован в Пермскую краевую детскую клиническую больницу. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Обвиняемый заключен под стражу, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.