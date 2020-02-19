Бывший полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

По данным издания, полицейский дал показания против своего начальника Игоря Ляховца, который, предположительно, является организатором преступления: якобы именно он дал Коновалову указание подкинуть Голунову наркотики. Ляховец свою вину не признает и отрицает все обвинения.

Напомним, дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.