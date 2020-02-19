В Кургане установили личность подростка, который избивал своего сверстника у ТРЦ

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников, личность подростка, который избивал своего сверстника у ТРЦ "Гипер Сити", установлена.

"Личность несовершеннолетнего установлена. Этот подросток из семьи, находящейся в социально опасном положении. Сейчас все материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области", - отметил источник.

Напомним, видеозапись инцидента 16 февраля появилась в одной из групп в социальных сетях. На видео изображены подростки - один пониже ростом и, вероятно, помладше избивает второго. До этого мальчик обращается к своему сверстнику и требует у него "мобильник". Тот беспрекословно отдает, после чего начинается драка.

В ситуацию вмешалась детский омбудсмен Анна Лопатина.

Родителям курганских детей настоятельно рекомендуют не отправлять своих детей-подростков одних на прогулку или за покупками в торговый центр "Гипер Сити", так как они могут стать жертвой сверстников. Оказалось, что возле ТРЦ орудуют сразу несколько группировок, состоящих из "малолеток" - молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет, которые нападают, избивают и грабят.