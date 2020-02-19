На Украине раскольнический епископ обвинил нового лидера в обмане и бесстыдстве и вернулся к Филарету

Украинский раскольнический епископ Филарет Панку покинул "единую церковь" и вернулся в киевский "патриархат" (КП). При этом он обвинил нового лидера раскола Сергея Думенко ("митрополита Епифания") в обмане и бесстыдстве. Об этом сообщается на сайте КП.

По его словам, он в течение года почувствовал неуместность нахождения в новой организации. В КП Панку имел титул "епископ Фалешский и Восточно-Молдавский". Но Думенко, желая угодить лидеру Фанара экуменическому патриарху Варфоломею, который выдал томос, запрещающий иметь приходы за рубежом, отобрал у него "молдавский" титул и присвоил новый - "епископ Белгород-Днестровский".

"Я там не имею ни приходов, ни монастырей, и совсем никакого отношения к Одесской области не имею. Этим титулом он хотел скрыть правду, что в ПЦУ есть епархия с приходами и монастырями в Молдове, то есть за пределами Украины. Я вместе со своей епархией оказался в абсурдном положении. Стало понятно, что ни развития, ни будущего у епархии не будет", - подчеркнул Панку.

Он напомнил, что Думенко давно обещал созвать поместный собор "единой церкви", который и решит все важные вопросы. Но его даже не планируется созывать, а Думенко решает все вопросы единолично с узким окружением. Кроме того, новая организация полностью зависит от Фанара.

Последней каплей стало преследование лидера КП Михаила Денисенко ("патриарха Филарета").

"Бесстыдные рейдерские захваты имущества и счетов КП руководством ПЦУ, оскорбления и обидные высказывания непосредственно в адрес "патриарха" являются позорной несправедливостью", - сказал Панку.

Он призвал всех возвращаться к Филарету.

Интересно в этой истории то, что Панку стал уже десятым "епископом" в КП после его воссоздания в июне 2019 года. Хотя на тот момент у Филарета было только четыре "епископа". В "единой церкви" чуть более 50 своих "епископов".

Украинский публицист по религиозной тематике Александр Вознесенский поделился с Накануне.RU своим видением того, как дальше может развиваться ситуация с противостоянием раскольников.

"Это может стать первым среди многих других подобных случаев. Согласно тексту томоса, который Фанар выдал для ПЦУ, Думенко не имеет прав на зарубежные приходы. У самих же приходов мнения никто не спрашивал, когда писали текст томоса, согласно которому все они должны влиться в Константинопольский Патриархат. Соответственно, сейчас они находятся в прострации и пытаются как-то договориться с Фанаром о каком-то статусе. Но вот уже год прошел, а вопрос не решается, люди живут и сами не понимают, в какой они юрисдикции и к какой церкви принадлежат. Вот молдавскому иерарху и надоела вся эта возня. И ввиду того, что многие зарубежные приходы очень хорошо относятся до сих пор к Филарету Денисенко, это может стать сигналом для других, после чего может дойти и до такой ситуации, при которой Филарет объединит всю раскольническую диаспору. Если это произойдет, то я не позавидую Думенко. Дело в том, что это не только поток денег, но и мощная политическая поддержка в разных странах, это выход на разные СМИ и т.д. И все это начнет работать на Филарета и против Епифания. Кроме того, если так случится, то у Филарета и его сторонников будет наглядный козырь, что они объединяют украинцев, а Епифаний готов ради властных амбиций ими жертвовать. И это тоже будет информационно работать. Поэтому сейчас все зависит от того, насколько люди Филарета будут активно и грамотно работать с представителями диаспоры. Вполне возможно, что именно от этого в конечном итоге будет зависеть победа в противостоянии между КП и ПЦУ", - считает эксперт.