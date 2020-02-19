Экс-замминистра "закрыли" на два месяца по делу ОЭЗ "Титановая долина"

Суд отправил под арест на два месяца до 17 апреля экс-замминистра экономики свердловского правительства Михаила Шилиманова. Ранее он признал в вину в пособничестве в даче взятки гендиректору ОЭЗ "Титановая долина".

Напомним, 17 февраля генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов был задержан по подозрению в получении взятки от подрядчика за подписание актов сдачи-приёмки работ и за оплату работ по договору. Вместе с Кызласовым был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, ему вменяют посредничество при передаче взятки. ОЭЗ "Титановая долина" контролируется правительством региона.