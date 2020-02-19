"Сказал, что не попасть из нашей команды в сборную": президент ФК "Урал" сослал основного защитника в дубль до конца сезона

Стали известны новые подробности скандала в екатеринбургском ФК "Урал". Как ранее писало Накануне.RU, еще месяц назад в стане екатеринбуржцев конфликт вспыхнул между президентом клуба Григорием Ивановым и защитником Михаилом Меркуловым.

По сведениям информатора, ссора началась из-за того, что защитник очень хотел сменить клуб (контракт защитника с клубом истекает уже летом), но руководство приняло решение не отпускать футболиста в зимнюю паузу. Об этом и сам Иванов говорил в своем недавнем интервью.

Из-за переговоров с другими клубами 25-летний футболист не отправился со "шмелями" на командные сборы на Кипре.

Иванов очень хотел заключить новый контракт с футболистом, но этого не случилось. По нашим сведениям, в итоге между Меркуловым и гарантом клуба возник конфликт.

Руководитель клуба в беседе с Накануне.RU сказал, что Михаил Меркулов будет тренироваться и играть с "Уралом-2" до окончания контракта, который истекает этим летом.

"Журналисты это не с воздуха взяли. Раз появляется такая информация, значит, так и есть. Мы бы с удовольствием продлили с ним контракт, но он сам не хочет. Мы предлагали несколько раз, но он говорит, что из "Урала" нельзя попасть в сборную России. Видимо, из другого клуба можно. У него есть советчики - агенты. Вот они ему и советуют", - заключил Иванов.