Власти Челябинска заявили об успешной борьбе с нелегальными перевозчиками

Начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев заявил об успешной борьбе с нелегальными перевозчиками. Если в начале 2019 года в городе фиксировалось до 400 транспортных средств, принадлежащих нелегальным перевозчикам, то на начало 2020 года эта цифра составляет только 10-20. Об этом чиновник рассказал на заседании комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Кичеев, 2019 год прошел под эгидой борьбы с нелегальными перевозчиками.

"Работа велась непростая, были подключены все силовые структуры. Было сделано 82 рейда, в течение которых было поставлено на штрафстоянку более 100 единиц техники, уже давно отслужившей весь свой ресурс. Не зря в СМИ Челябинск называли столицей ржавых ПАЗиков. Сейчас эту ситуацию мы переломили", - подчеркнул он.

По состоянию на 1 января 2020 года в городе регистрируют до 10-20 нелегальных перевозчиков. Но как отметил Кичеев, за этим стоят не предприятия, а разовые выезды водителей, для того, чтобы в час пик заработать денег и уйти.

Как отмечает начальник управления транспорта, можно сказать, что власти столкнулись с организованной преступной группой. Было подано 35 заявлений в арбитражные суды, все требования были удовлетворены. Последняя компания, с которой судилась мэрия, была зарегистрирована в Адыгее, где суд также встал на сторону чиновников.

Начальник отделения технического надзора отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Никита Мосин рассказал, что по линии Госавтоинспекции работа осуществлялась по двум направлениям: по пресечению нелегальных перевозчиков и по контролю в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В частности, была разработана новая система работы, в рамках которой осуществлялась выдача требований водителям, осуществляющим деятельность на маршруте.

"Сотрудниками Госавтоинспекции было выдано 162 таких требования, составлено 106 протоколов об административных правонарушениях, все они были направлены в суды. По 13 вынесено решение об аресте водителей и по 93 вынесены административные штрафы. Это была первая такая практика по нелегальным перевозкам в Российской Федерации", - подчеркнул он.

В отношении водителей автобусов за год было составлено 39 тыс. административных материалов. В частности, 5 тыс. 200 материалов – из-за технической неисправности транспортных средств, установлено 59 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, 133 факта управления без прав на управление автобусами на территории России.

По словам Мосина, работа в этом направлении уже второй год проводится в усиленном режиме и дает свои результаты – фиксируется снижение аварийности с автобусами.

Депутаты поинтересовались являются ли меры, которые сегодня применяются, достаточными, чтобы обеспечить безопасность перевозок на маршрутах или нужно ужесточать. Никита Мосин подчеркнул, что меры достаточные, может быть даже избыточные.

"Но анализируя аварийность и тот транспорт, который попадает в ДТП, мы понимаем, что где-то может мы не дорабатываем, может система законов не позволяет в полном объеме контролировать, потому что в текущем году только за январь в каждом втором ДТП с автобусами были выявлены либо недостатки эксплуатационного состояния транспортного средства, либо недостатки в документации", - добавил он.

Участники заседания отметили, что сама работа в сфере маршрутных такси направлена на зарабатывание денег порой в ущерб безопасности дорожного движения. Так, ранее проведенный анализ показал, что у водителей, которые перешли в маршрутное такси из МУПа, количество нарушений ПДД за год возрастало в 15 раз.

"Профессионализм не уменьшился. Обстановка в этом бизнесе заставляет их это делать, чтобы получить достаточное денежное содержание. Они все в этих предприятиях получают МРОТ и все остальное, что заработают. Им нужно заработать, чтобы содержать транспортные средства, заплатить собственнику за использование транспортного средства. Поэтому штрафы на них влияют, но как водитель сам говорит, я дополнительно сделаю один-два рейса, отобью штраф и еще немножко заработаю", - подчеркнул один из участников заседания.

Ситуацию, как считают участники, может изменить создание транспортной системы в агломерации Большой Челябинск. В январе полномочия по организации регулярных перевозок общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе были переданы министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Запуск новой транспортной системы запланирован на 1 января 2021 года.

После перехода на новую систему, как отметили участники, частник будет заинтересован не нанимать каких-то временщиков, а ставить на маршрут свои машины, потому что они должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и кассовой аппаратурой, за отсутствия которых предусмотрены штрафные санкции.

"Когда меняться будет экономика в самих предприятиях, мы надеемся, что изменится и стиль поведения водителей, когда они будут нацелены на соблюдение ПДД, а не на зарабатывание денег", - заявили на комитете.