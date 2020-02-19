Бывший полицейский из Миасса осужден за секс с несовершеннолетними мальчиками
В Миассе суд признал виновным бывшего руководителя следственного отдела полиции Андрея Абертасова в мужеложстве и развартных действиях.
Оказалось, что Абертасов в интернете познакомился с тремя несовершеннолетними мальчиками, с которыми позже неоднократно занимался сексом за деньги.
Как рассказали Накануне.RU собственные источники в силовых структурах Челябинской области, Абертасова приговорили к 6 годам в колонии строгого режима.
Чтобы не позориться, УМВД России по Челябинской области никак не комментирует этот инцидент, связанный с их бывшим сотрудником.