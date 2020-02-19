Детский омбудсмен Зауралья вмешается в ситуацию с детскими "бандами" у торгового центра "Гипер Сити"

Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина прокомментировала инцидент с нападением подростка на сверстника возле ТРЦ "Гипер Сити" в Кургане, который произошел вечером 16 февраля.

"Правовые механизмы, чтобы обеспечить порядок и безопасность посетителей торгового центра есть, однако, судя по ситуации, они не применяются. Само по себе расположение этого здания в удалении от жилых домов, образовательных организаций вызывает вопрос о том, что там делают дети, без сопровождения взрослых, ведь они могут стать не только жертвами преступных посягательств, но и попасть в другую ситуацию риска", - сообщила Накануне.RU детский омбудсмен.

Лопатина считает непозволительной позицию взрослых людей, особенно тех сотрудников охраны, которые не обеспечивают порядок на территории, прилегающей к торговому центру, ведь эта ситуация вредит его репутации.

"Обращусь в СУ СК РФ по Курганской области за результатами проверки, чтобы провести соответствующую профилактическую работу в образовательных организациях, где учатся подростки, а также с их семьями", - добавила Алена Лопатина.

Напомним, видеозапись инцидента 16 февраля появилась в одной из групп в социальных сетях. На видео изображены подростки - один пониже ростом и, вероятно, помладше избивает второго. До этого мальчик обращается к своему сверстнику и требует у него "мобильник". Тот беспрекословно отдает, после чего начинается драка.

Родителям курганских детей настоятельно рекомендуют не отправлять своих детей-подростков одних на прогулку или за покупками в торговый центр "Гипер Сити", так как они могут стать жертвой сверстников. Оказалось, что возле ТРЦ орудуют сразу несколько группировок, состоящих из "малолеток" - молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет, которые нападают, избивают и грабят.