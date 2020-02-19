Авария, из-за которой погибли постояльцы пермского хостела, могла произойти из-за занижения класса опасности теплотрассы

В работе "Пермской сетевой компании" нашли нарушения законодательства о промышленной безопасности. Таковы итоги проверки, которая прошла после гибели постояльцев хостела "Карамель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.

Как оказалось, принадлежащему организации опасному производственному объекту,"Участку трубопроводов теплосети Пермь", в 2013 г. присвоен IV класс опасности. Анализ законов и технических характеристик объекта показал, что участок аварийного трубопровода относится к III классу опасности, а не к IV.

Занижение класса привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, не обеспечению его безопасной эксплуатации. Для устранения нарушений, а также предотвращения иных чрезвычайных ситуаций прокуратура края обратилась в Свердловский районный суд Перми. В иске – требование обязать "Пермскую сетевую компанию" устранить нарушение, подать необходимые документы для внесения изменений в государственный реестр и присвоения участку сетей III класса опасности. Иск – на рассмотрении.

Добавим, ранее в суд подан иск о запрете работы "Карамели".