Путин согласился, что на 10800 рублей прожить "очень трудно"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Петербурга о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

"Думаю, что очень трудно", - сказал Путин.

Женщина предположила, что зарплата российского лидера больше этой суммы.

Путин на это ответил, что "есть гораздо более высокие зарплаты". У президента, по его словам, зарплата не самая высокая, сообщает "Интерфакс".

Ранее СКР Орловской области не смог отыскать учительницу, которая в ходе прямой линии пожаловалось Владимиру Путину на зарплату в 10 тысяч рублей.

Напомним, на прямую линию с президентом РФ поступило много обращений о падении уровня доходов россиян. По словам президента, реальные располагаемые доходы падают из-за выплат по кредитам.

Путин напомнил, что МРОТ в России был доведен до прожиточного минимума - 11 тыс. 280 рублей. А случаи, подобные "орловскому", президент назвал предметом для разбирательства соответствующими инстанциями.