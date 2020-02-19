31 Августа 2020
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Владимир Путин, общение с жителями Санкт-Петербурга (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин согласился, что на 10800 рублей прожить "очень трудно"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Петербурга о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

"Думаю, что очень трудно", - сказал Путин.

Женщина предположила, что зарплата российского лидера больше этой суммы.

Путин на это ответил, что "есть гораздо более высокие зарплаты". У президента, по его словам, зарплата не самая высокая, сообщает "Интерфакс".

Владимир Путин, общение с жителями Санкт-Петербурга(2020)|Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, общение с жителями Санкт-Петербурга(2020)|Фото: kremlin.ru

Ранее СКР Орловской области не смог отыскать учительницу, которая в ходе прямой линии пожаловалось Владимиру Путину на зарплату в 10 тысяч рублей.

Напомним, на прямую линию с президентом РФ поступило много обращений о падении уровня доходов россиян. По словам президента, реальные располагаемые доходы падают из-за выплат по кредитам.

Путин напомнил, что МРОТ в России был доведен до прожиточного минимума - 11 тыс. 280 рублей. А случаи, подобные "орловскому", президент назвал предметом для разбирательства соответствующими инстанциями.

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Путин согласился, что на 10800 рублей прожить "очень трудно"

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Теги: владимир путин, петербург, зарплата



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Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 15:14 Мск В Кремле не считают провокацией вопрос Путину о том, как прожить на 10 800 рублей

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