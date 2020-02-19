Экс-замминистра признал свою вину по делу о коррупции в ОЭЗ "Титановая долина"

Экс-замминистра экономики свердловского правительства Михаил Шилиманов признал свою вину по делу о коррупции в ОЭЗ "Титановая долина". Как передает корреспондент Накануне.RU, заседание проводится в закрытом режиме, суд примет решение о мере пресечения для бывшего чиновника.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова. Топ-менеджера заключат под стражу на два месяца до 17 апреля. Кызласов в суде отказался признавать свою вину.

Кызласову, напомним, вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", с ним был задержан экс-замминистра свердловского правительства Михаил Шилиманов, он подозревается в посредничестве в передаче взятки.

Отметим, что Шилиманов не впервые попадает в судебные сводки. Ранее он стал одним из главных фигурантов дела "Бухты Квинс" - загородного жилого комплекса, который строился по инициативе барда, худрука Театра эстрады Александра Новикова. Барда и его бизнес-партнера Шилиманова обвиняли в хищении средств пайщиков "Бухты Квинс". Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Кроме того, бард судится с бывшим чиновником из-за долга в 126 млн: в июле 2018 года Новиков дал Шилиманову в долг 50 млн руб., назначив срок выплаты на январь 2019 года. Однако деньги не были возвращены, в результате к основному долгу прибавилась неустойка в 76,5 млн руб. Бард обратился в суд, который пришел к выводу об обоснованности заявленного Новиковым требования.