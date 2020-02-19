31 Августа 2020
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Общество В России Москва
КоАП, кодексы РФ, закон, законодательство (2015) | Фото: tv2.tomsk.ru

К новой версии КоАП поступило уже почти 80 поправок

19 февраля завершилась антикоррупционная экспертиза проектов нового КоАП и процессуального КоАП. Но с момента публикации документов их настолько массово и жестко критиковали все, начиная рядовыми гражданами и заканчивая премьер-министром, что его явно ждет основательная доработка.
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К 17 февраля, пишет "Коммерсант", в Минюст поступило "78 позиций заинтересованных федеральных органов власти и организаций, содержащих предложения и замечания". "Комментирование содержания законопроектов преждевременно. В настоящее время они проходят процедуры межведомственного согласования и публичного обсуждения, по завершении которых будут доработаны,— заявили в ведомстве.— Поступающие предложения аккумулируются и прорабатываются на предмет целесообразности". В течение 20 дней после окончания публичного обсуждения (27 февраля) ведомство планирует разместить "сводный отчет", в котором будет перечислено, какие правки учтены, а какие отклонены.

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К новой версии КоАП поступило уже почти 80 поправок

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Теги: коап, поправки, минюст



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