К новой версии КоАП поступило уже почти 80 поправок

19 февраля завершилась антикоррупционная экспертиза проектов нового КоАП и процессуального КоАП. Но с момента публикации документов их настолько массово и жестко критиковали все, начиная рядовыми гражданами и заканчивая премьер-министром, что его явно ждет основательная доработка.

Действующий кодекс в правительстве Медведева сочли устаревшим, новый должен вступить в силу в 2021 году.

К 17 февраля, пишет "Коммерсант", в Минюст поступило "78 позиций заинтересованных федеральных органов власти и организаций, содержащих предложения и замечания". "Комментирование содержания законопроектов преждевременно. В настоящее время они проходят процедуры межведомственного согласования и публичного обсуждения, по завершении которых будут доработаны,— заявили в ведомстве.— Поступающие предложения аккумулируются и прорабатываются на предмет целесообразности". В течение 20 дней после окончания публичного обсуждения (27 февраля) ведомство планирует разместить "сводный отчет", в котором будет перечислено, какие правки учтены, а какие отклонены.