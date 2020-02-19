"Транснефть" и Нижневартовск договорились сотрудничать на благо города. Детали обсуждали Василий Тихонов и Сергей Сметанюк

Сегодня в Нижневартовске состоялась рабочая встреча главы города Василия Тихонова и делегации компании АО "Транснефть-Сибирь" во главе с заместителем директора предприятия Сергеем Сметанюком, передает корреспондент Накануне.RU. Предмет беседы - обсуждение вопросов сотрудничества в сфере строительства социальных объектов в Нижневартовске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, Сергей Сметанюк и представители компании подтвердили готовность оказывать содействие городу в реализации весьма значимых для вартовчан проектов.

Например, "Транснефть", выступающая инвестором, поможет обновить ледовый корт, расположенный около городской набережной. Средства на проектирование, которое начнется уже в 2020 году, выделены нефтяной компанией в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и ПАО "Транснефть".

Напомним, соглашение было подписано губернатором Югры и президентом компании Николаем Токаревым в 2019 году в Москве.

Учитывая серьезную потребность Нижневартовска в спортивных сооружениях, власти муниципалитета предложили, как считают в мэрии, эффективный и быстрый способ решения вопроса - реконструкцию имеющегося спортивного объекта и дополнительное строительство двух новых сооружений. При этом, впоследствии предлагается соединить их в единый комплекс. В результате город получит объект, вмещающий два ледовых поля и спортивный зал, в котором смогут тренироваться воспитанники секций по хоккею, фигурному катанию и другим зимним дисциплинам.

Другой проект, который обсуждали Василий Тихонов и Сергей Сметанюк касаетсяся развития творческих возможностей для горожан. Речь об открытии арт-резиденции для молодежи - центра притяжения всех творческих людей, пространства для реализации креативных идей. Инициатива, собственно, родилась среди молодых горожан, которые обратились с таким предложением к губернатору Югры Наталье Комаровой и главе города Нижневартовска Василию Тихонову. Компания АО "Транснефть" намерена выступить инвестором в приобретении здания для такого центра.

В результате встречи муниципалитет и гигант российской нефтянки достигли договоренности, что уже в этом году Нижневартовск подпишет второе соглашение о сотрудничестве с АО "Транснефть" (в рамках окружного Соглашения), что поможет выстроить взаимодействие в решении социальных задач и, конечно, положительно скажется на жизни Нижневартовска.

В мэрии Нижневартовская отмечают, что нефтяная компания на протяжении многих лет является социально ориентированной. При финансовой поддержке "Транснефти" строятся объекты в различных регионах России, а ее благотворительные программы направлены на поддержку образования, здравоохранения, спорта, экологии.