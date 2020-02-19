Моор поблагодарил всех, кто работал с эвакуированными из Уханя туристами

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня выразил благодарность всем, кто работал с эвакуированными из Китая российскими туристами, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время выступления глава региона еще раз подчеркнул, что инициатива разместить в Тюмени карантинную зону была поручением руководства страны, поскольку Тюмень была самым подготовленным регионом, в том числе, с точки зрения инфраструктуры.

"Учитывался уровень тюменской медицины, и, не побоюсь этого слова, уровень управления в нашем регионе, потому что за двое суток нужно было из загородного санатория создать инфекционный госпиталь и такая задача не всем по плечу", - выразил мнение Моор.

Также он поблагодарил федеральных коллег.

"Поверьте, что федеральный штаб очень активно работал вместе с нами и я бы хотел персонально поблагодарить руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, их коллег, за то, что они лично приехали к нам, помогли и дали рекомендации и блестяще отработали в информационном плане", - высказался Моор.

Также участие в церемонии принял замминистра РФ Владимир Уйба.

"Я хотел бы подчеркнуть, что ситуация, с который мы столкнулись, она не была рядовая, она была чрезвычайная. Невозможно было бы субъекту просто так заявиться без подготовленной на пять инфраструктуры здравоохранения", - высказался он, добавив, что команда Тюменской области выполнила задачу "блестяще".

Напомним, ограничения были сняты после того, как пришли последние результаты анализов, которые показали, что все граждане здоровы. Как сообщалось ранее, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

За работу персонал получит премии.