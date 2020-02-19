31 Августа 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Глава ОП РФ предлагает закрепить в Конституции участие общественных организаций в реализации госполитики

Глава Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева предложила закрепить в Конституции РФ обязанность Правительства обеспечивать участие общественных организаций и объединений в реализации государственной политики. Об этом она заявила на заседании рабочей группы по подготовке изменений Конституции, сообщается на сайте ОП РФ.
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По ее словам, общественные организации, движения и объединения граждан играют значительную роль в жизни общества. И их нужно не просто поддерживать, а дать им возможность "принимать участие в выработке и проведении государственной политики".

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сообщила, что рабочей группой принято на рассмотрение уже более 600 поправок и предложений.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал, что в профильный комитет Госдумы поступило около 235 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. На совете Госдумы принято решение продлить их подачу до 2 марта.

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Глава ОП РФ предлагает закрепить в Конституции участие общественных организаций в реализации госполитики

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Теги: общественная палата, конституция, поправки в Конституцию



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