Глава ОП РФ предлагает закрепить в Конституции участие общественных организаций в реализации госполитики

Глава Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева предложила закрепить в Конституции РФ обязанность Правительства обеспечивать участие общественных организаций и объединений в реализации государственной политики. Об этом она заявила на заседании рабочей группы по подготовке изменений Конституции, сообщается на сайте ОП РФ.

По ее словам, общественные организации, движения и объединения граждан играют значительную роль в жизни общества. И их нужно не просто поддерживать, а дать им возможность "принимать участие в выработке и проведении государственной политики".

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сообщила, что рабочей группой принято на рассмотрение уже более 600 поправок и предложений.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал, что в профильный комитет Госдумы поступило около 235 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. На совете Госдумы принято решение продлить их подачу до 2 марта.