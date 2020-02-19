"Было непросто": арбитраж подтвердил правоту "Уральских пельменей" в споре с Нетиевским

Сегодня, 19 февраля, Арбитражный суд подтвердил, что компания "Уральские Пельмени Продакшн" имеет все права на переработанные для телеканала СТС шоу-программы команды. Об этом Накануне.RU сообщили представители коллектива.

По их данным, спустя почти три года судебных разбирательств арбитраж поддержал позиции нижестоящих судов.

"Было непросто. Прошло по пять заседаний в суде апелляционной инстанции на обоих кругах рассмотрения дела. Были ожесточенные споры об экспертизе рыночной стоимости прав, о толковании закона, о позициях высших судов", - отмечают юристы команды.

По словам представителей, бывший директор "Пельменей" Сергей Нетиевский все это время пытался оспорить контракт, обвиняя экс-коллег в сговоре и причинении ему ущерба, но сегодня получил очередной отказ.

Напомним, в ноябре прошлого года "Уральские пельмени" выиграли у Нетиевского многолетний суд из-за телепрограмм команды. Сам он заявлял, что недоволен итогами и будет оспаривать решение.