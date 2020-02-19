Алсу рассказала, что покупала голоса во время голосования в финале "Голос.Дети"

Певица Алсу впервые признала, что участвовала в покупке СМС-ок, когда шло голосование в финале шоу "Голос.Дети". В нем, напомним, победительницей сначала объявили дочь Алсу Микеллу Абрамову, а потом результаты объявили недействительными и назвали победителями (с соответствующими денежными призами) всех финалистов.

"Да, я покупала голоса. В том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. В рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги. Об этом постоянно говорил Нагиев. Я купила 40 смс, отправив с двух телефонов. Кто-то мог позволить себе одну эсэмэску, кто-то — 20. Мы просили наших друзей и родственников", - сказала Алсу в интервью Ксении Собчак.

При этом певица не подтвердила, что в пользу ее дочери была проведена накрутка – массовое отправление СМС-ок с одинаковых номеров.