31 Августа 2020
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шеврон, Владимир Зеленский, череп (2019) | Фото: wi-fi.ru

"Зеленский, ты - предатель!" На Зеленского накричала женщина в больнице

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения неизвестная женщина кричала ему вслед, что он предатель. Видео разместил телеканал "Наш".

Женщина заявила, что она жительница Донецка. Возможно, это была "переселенка", сбежавшая на Украину.

"Зеленский, ты - предатель" Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ!" - кричала она.

Зеленский сделал вид, что ничего не произошло.

Напомним, в январе его рейтинг рухнул ниже 50%.

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"Зеленский, ты - предатель!" На Зеленского накричала женщина в больнице

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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