31 Августа 2020
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Общество В России
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Туроператоры попросят компенсировать убытки из-за эпидемии коронавируса

Туроператоры готовят обращение к властям РФ с просьбой компенсировать убытки из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Россия закрывает въезд в страну для граждан Китая с 20 февраля и до особого распоряжения. С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения страны китайцами.

С начала февраля РФ прекратила принимать организованные группы китайских туристов по безвизовым спискам.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, из-за оттока китайских туристов только за февраль-начало апреля турбизнес может потерять до 3 млрд рублей.

Если направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей, пишет "Интерфакс".

Ранее Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за приостановки полетов в Китай и предложил компенсировать перевозчикам 1,6 млрд рублей. Сумма была рассчитана вместе с перевозчиками, но Минфин не согласен с методикой расчета.

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Туроператоры попросят компенсировать убытки из-за эпидемии коронавируса

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Теги: китай, коронавирус, туристы, туроператоры



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