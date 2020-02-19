После матерных стихов Шнурова глава Росприроднадзора собралась с визитом в задыхающийся Красноярск

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
Смог в Красноярске в феврале 2020. Обращение красноярцев к Сергею Шнурову. (2020) | Фото: instagram.com/shnurovs

После матерных стихов Шнурова глава Росприроднадзора собралась с визитом в задыхающийся Красноярск

Певец Сергей Шнуров накануне опубликовал на своей странице в Instagram сообщения, которые приходят к нему от жителей Красноярска. Сибиряки жалуются на смог в городе, называют ситуацию экологической катастрофой и жалуются на местные власти, которые их не слышат. "Наша власть нас не слышит! Может она услышит вас", - пишут артисту.

По этому поводу он сочинил матерный стих:

"Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол ****** нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка- так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая".

Смог в Красноярске в феврале 2020. Обращение красноярцев к Сергею Шнурову.|Фото: instagram.com/shnurovs

А сегодня на сайте Росприроднадзора появилось следующее сообщение: "25 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отправляется с рабочей поездкой в Красноярск. С городскими и краевыми властями Светлана Радионова обсудит комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации". Там же ведомство сообщает: "Недавно Красноярске на несколько дней был введен режим "чёрного неба", фиксировались серьезные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Жители Красноярска выкладывали и продолжают постить в социальных сетях видео и фото, на которых видно, что город окутан смогом. Сложная экологическая обстановка наблюдалась в разных частях краевого центра".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После матерных стихов Шнурова глава Росприроднадзора собралась с визитом в задыхающийся Красноярск

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей шнуров, красноярск, смог, росприроднадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.02.2020 12:18 Мск Глава Росприроднадзора - об экологии Красноярска: Мы будем смотреть этот город под лупой
Ранее 21.02.2020 09:23 Мск Задыхающиеся от смога красноярцы вновь собираются выйти на акцию протеста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети