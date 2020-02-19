После матерных стихов Шнурова глава Росприроднадзора собралась с визитом в задыхающийся Красноярск

Певец Сергей Шнуров накануне опубликовал на своей странице в Instagram сообщения, которые приходят к нему от жителей Красноярска. Сибиряки жалуются на смог в городе, называют ситуацию экологической катастрофой и жалуются на местные власти, которые их не слышат. "Наша власть нас не слышит! Может она услышит вас", - пишут артисту.

По этому поводу он сочинил матерный стих:

"Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол ****** нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка- так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая".

А сегодня на сайте Росприроднадзора появилось следующее сообщение: "25 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отправляется с рабочей поездкой в Красноярск. С городскими и краевыми властями Светлана Радионова обсудит комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации". Там же ведомство сообщает: "Недавно Красноярске на несколько дней был введен режим "чёрного неба", фиксировались серьезные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Жители Красноярска выкладывали и продолжают постить в социальных сетях видео и фото, на которых видно, что город окутан смогом. Сложная экологическая обстановка наблюдалась в разных частях краевого центра".