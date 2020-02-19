"Это будущие "зэки!" В Кургане банды подростков возле ТРЦ "Гипер Сити" нападают на сверстников

Родителям курганских детей настоятельно рекомендуют не отправлять своих детей-подростков одних на прогулку или за покупками в торговый центр "Гипер Сити", так как они могут стать жертвой сверстников. Оказалось, что возле ТРЦ орудуют сразу несколько группировок, состоящих из "малолеток" - молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет, которые нападают, избивают и грабят.

Последний инцидент произошел в Кургане 16 февраля вечером - видеозапись появилась в одной из групп в социальных сетях, по понятным причинам мы не публикуем видеозапись, однако расскажем ее содержание. На видео изображены дерущиеся подростки, также на кадрах видно, как мальчик обращается к своему сверстнику, который чуть старше, и требует у него "мобильник". Тот беспрекословно отдает, после чего начинается драка.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что видеозапись - не фейковая и сейчас в ведомстве проводится доследственная проверка, устанавливаются личности детей, которые изображены на видео.

Как рассказала Накануне.RU одна из работниц ТРЦ "Гипер Сити" Евгения, эти подростки с самого утра толпятся возле торгового центра в поисках "жертв".

"Наши местные охранники их гоняют как могут, детки эти на фуд-корте часто сидят, собирают за покупателями со столов пустые стаканы из-под газировки и идут с ними в "Burger King" - там же бесплатно наливают газ-воду. Шатаются целыми днями, выслеживают своих сверстников, которые одни ходят или вдвоем - смотрят кто послабее, помладше, и на улице уже начинаются провокации. То деньги отнимут, то еще что-нибудь. Грозят, что если расскажут взрослым, то они найдут и напинают очень сильно - поэтому многие из пострадавших не говорят правду родителям в ответ на вопросы: "Куда пропал телефон?" или "Где деньги, которые мы тебе давали сегодня?" Подростки врут, что потеряли, боясь расправы со стороны этих наших местных "гиперситевских" маленьких бандитов", - рассказала Евгения.

Еще одна сотрудница торгового центра Светлана в разговоре с Накануне.RU очень жестко охарактеризовала местных подростков.

"Это будущие "зэки". Они уже "отрабатывают" телефоны, пристают к девочкам с матами и откровенными пошлыми намеками, не смотрят иногда, что девочки даже старше их. Когда магазин закрывается, они расходятся по домам - идут все пешком под мостом, из этого можно сделать вывод, что они живут либо в Западном поселке в районе улицы Тельмана, либо где-то в Энергетиках. Охрана с ними не может ничего сделать, они и взрослых мужчин могут обматерить. А если попадается им подросток лет 14-ти, который вышел из магазина в одиночку, то они его окружают толпой человек в восемь и начинают "прессовать". Куда полиция смотрит - не совсем ясно, они похоже даже не знают об этих бандах наших", - отметила Светлана.

В социальных сетях пользователи отчасти подтверждают версии сотрудниц торгового центра, говоря, что часто видят возле "Гипер Сити" кучки подростков 14-15 лет, плохо одетых, которые бесцельно слоняются по парковке, а когда холодно заходят внутрь ТРЦ.

В конце января прошлого года мы писали о том, что в "ГиперСити" охрана выгнала толпу подростков с фуд-корта на втором этаже.