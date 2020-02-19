"Важно, чтобы инвестору было комфортно". Махонин провёл переговоры с вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа"

Врио главы Прикамья Дмитрий Махонин встретился с вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" Вадимом Воробьёвым. Темой разговора стали перспективы сотрудничества региона с предприятиями группы компаний, сообщили Накануне.RU в правительстве края.

Регион заинтересован в развитии отношений с предприятиями группы. Компания – давний ключевой партнер края.

"У вас – большой масштаб предприятий, проектов, в том числе в социальной сфере. Вы продолжаете реализовать здесь масштабные инвестиционные программы. Для нас важно, чтобы инвестору было комфортно работать на территории Прикамья, чтобы он вкладывался в него, создавал новые рабочие места", - сказал Махонин.

Воробьёв отметил, что компания намерена сохранить уровень добычи нефти и природного газа в Пермском крае и продолжить реализация инвестиционных проектов, которым в том числе региональными властями присвоен статус приоритетных. "ЛУКОЙЛ" представлена в регионе 11 организациями группы: от научно-исследовательской работы до добычи, переработки и сбыта готовых нефтепродуктов.

Пермские нефтяники – крупнейшие налогоплательщики в регионе. Только за 2019 г. налоговые отчисления в бюджет края составили 21,4 млрд руб. В прошлом году, в 90-летний юбилей Пермской нефти, группой компаний в крае выполнен план по добыче 15,7 млн т нефти и 2 млрд "кубов" газа.

Напомним, ранее политолог Марат Баширов заявил в своем Telegram-канале, что "Дмитрий Махонин стал врио губернатора из-за возможного переформатирования управления компанией "ЛУКОЙЛ"".

"Алекперову скоро 70, и после недавней его встречи с президентом Путиным начинается переговорный процесс о будущем компании. Простое поглощение "ЛУКОЙЛа" невозможно, нужна более сложная схема распаковки с учётом и международных проектов и активов в России", - пишет Баширов.

Политолог отметил, что здесь подойдёт только цивилизованный вариант – так говорят в администрации Путина.

"Второй "ЮКОС" вреден. В Перми "ЛУКОЙЛа" много. Теперь ждём, что будет с Гапликовым из Коми, где компания давно перепирается в "Роснефтью"", - отметил Баширов.