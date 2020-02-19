Число мошенничеств с банковскими картами россиян за год выросло минимум на 400%

В России растет количество мошенничеств с банковскими картами граждан. Об этом свидетельствуют данные Центробанка и правоохранительных органов.

ФинЦЕРТ ЦБ РФ опубликовал исследование, согласно котором за 2019 год с карт россиян было украдено более 6,5 млрд руб. Из этой суммы банки смогли возместить пострадавшим только 15%, рассказала эксперт проекта ОНФ "За права заёмщиков" Александра Пожарская на пресс-конференции в НСН. "ФинЦЕРТ говорит, что уровень социальной инженерии, с помощью которой мошенники обрабатывают граждан, сократился. Но у нас другие данные. В 2019 году только зарегистрированных мошенничеств было 10 тыс. По данным МВД, это на 400% больше, чем в 2018 году. и 60% пострадавших от деятельности таких "социальных инженеров" – люди в возрасте от 60 до 80 лет", - говорит Пожарская.

Она отмечает, что старшее поколение – это "люди наивные, доверчивые, они видят человека в галстуке и пиджаке и уже считают его официальным лицом". Эксперт отмечает, что огромное количество пожилых людей даже не знают, что уже стали жертвами мошенников, так что реальное число пострадавших россиян значительно больше.