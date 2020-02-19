Заксобрание Челябинской области рассмотрит вопрос об отставке омбудсмена Шарпилова в конце февраля

Депутаты Заксобрания Южного Урала рассмотрят вопрос об отставке челябинского омбудсмена Антона Шарпилова на заседании, которое намечено на 27 февраля - вопрос уже включен в повестку, она есть на сайте ЗСО.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов написал заявление о сложении полномочий 17 февраля.Он поблагодарил за оказанное высокое доверие губернатора Алексея Текслера, депутатов ЗСО и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Шарпилов отметил, что "продолжит отстаивать свои права и восстанавливать своё доброе имя".

Напомним, недавно выяснилось, что Шарпилов судится с бывшей супругой за право опеки над детьми.