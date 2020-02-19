31 Августа 2020
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Общество Свердловская область
мусульмане, молитва, намаз, мечеть (2019) | Фото: Накануне.RU

Мусульмане Екатеринбурга опасаются скорого сноса старейшей мечети города

В Екатеринбурге под угрозой сноса оказалась старейшая в городе мечеть. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном духовном управлении мусульман Свердловской области.

Речь идет о мечети "Маулид", находящейся по адресу переулок Воронежский, 34. По данным организации, район, в котором она расположена, активно застраивается высотными домами ООО "Брусника", а земельный участок, на котором расположена мечеть, включен в перечень участков, которые предполагается изъять для муниципальных нужд.

Мечеть была открыта в далеком 1994 году, тогда были заключены все необходимые договоры на обслуживание здания, но акт о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование выдан не был. Как говорят в организации, проблема заключается в том, что правоустанавливающие документы частично были утеряны, а другие не выдавались.

старейшая в Екатеринбурге мечеть Маулид(2020)|Фото: региональное духовное управление мусульман Свердловской области

В РДУМСО отмечают, что сейчас сложилась парадоксальная ситуация: земельный участок не могут узаконить из-за наличия на нем здания мечети, а здание не регистрируют из-за отсутствия прав на участок. Теперь мусульмане опасаются, что неопределенность с правовым статусом земли и мечети приведет к тому, что здание может быть в ближайшее время снесено, а земельный участок - передан застройщикам под строительство высоток.

"Это обострит проблему нехватки молитвенных помещений для мусульман, проживающих в столице Среднего Урала", - считают в организации.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге полностью завершили снос мечети "Нур-Усман" на улице Декабристов, рядом с местом стройки ледовой арены УГМК. В конце декабря мусульмане получили 1,5 га земли на Сортировке под строительство новой мечети.

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Мусульмане Екатеринбурга опасаются скорого сноса старейшей мечети города

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Теги: мусульмане, мечеть, снос, Маулид, Екатеринбург



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