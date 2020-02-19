"Синергия" не смогла взыскать с АО "Пермский свинокомплекс" 28,9 миллионов долларов

В Прикамье арбитраж отказал компании "Синергия" в удовлетворении иска к компании АО "Пермский свинокомплекс" на $28,9 млн, сообщили Накануне.RU в Арбитражном суде Пермского края.

По данным "Ъ", судебный спор касался взаимоотношений пермского предприятия с кипрской Kalkfeld Holdings Ltd. В 2010 г. суд взыскал в пользу иностранной компании более 530 млн руб. по предъявленным к оплате векселям АО. В октябре 2018 года свинокомплекс обратился с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суд посчитал, бывший директор предприятия Светлана Хлюстова злоупотребила полномочиями при изготовлении векселей. Было установлено, что компании, которые получили векселя, действовали с намерением причинить вред свинокомплексу. В 2018 г. решение суда о взыскании 530 млн руб. было отменено, истец пересмотрел сумму иска и попытался взыскать около $28,9 млн.

Напомним, ранее Арбитраж встал на сторону ООО "Свинокомплекс Пермский" в споре о возврате "неосновательного обогащения" в 69 млн руб.

Добавим также, что с декабря 2017 г. все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество. Власти края объявляли о необходимости поиска нового инвестора. В отношении ООО "Свинокомплекс "Пермский" была введена процедура банкротства, долги компании превышают 1,3 млрд руб.